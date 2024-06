Dove vedere Francia-Polonia oggi in tv: diretta e canali streaming del match di scena il 25 giugno

Deludente nei primi due match, con un goal e una vittoria, la Francia sfida la Polonia per riscattarsi e volare agli ottavi di Euro 2024.

Appaiata in vetta al gruppo D con l'Olanda, la Francia di Deschamps sfida la Polonia per provare ad accedere agli ottavi di finale come capolista dopo aver ottenuto il pass per il turno successivo senza giocare. In seguito al successo contro l'Austria per 1-0 e al pareggio contro il team olandese per 0-0, il team di Mbappé deve dare qualcosa in più per confermare il ruolo di favorita assoluta.

Seconda al Mondiale 2022, ma deludente all'Europeo di un anno prima, la Francia non ha ancora dimostrato tutta la sua forza e le aspettative per la partita contro la Polonia sono altissime.

Una Polonia che deve vincere a tutti i costi per essere ripescata come una delle migliori terze. Il pareggio, invece, non servirebbe a nessuno, soprattutto davanti alla partita tra Olanda e Austria che potrebbe portare la Francia al secondo posto.