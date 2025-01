Dove vedere Fiorentina-Napoli oggi in tv: stasera alle 18:00 su Dazn e Sky, il canale della partita

Big match importantissimo per la testa della classifica, la Fiorentina di Palladino ospita il Napoli di Conte: come guardarlo in tv e streaming.

Mentre Atalanta, Milan, Inter e Juventus giocano la Supercoppa Italiana, con le due meneghine di scena nella finalissima del torneo, le altre big in lotta per lo Scudetto provano a guadagnare punti da mettere in cascina, in attesa che le altre quattro contendenti recuperino la propria partita. Tra queste anche Fiorentina e Napoli, una di fronte all'altra al Franchi. Per il Napoli di Conte c'è la possibilità di prendersi la vetta solitaria della classifica lasciando alle spalle Atalanta e Inter, con i Campioni d'Italia che a quel punto avrebbero comunque due gare da recuperare (una per la Dea). Reduce da due sconfitte consecutive, invece, la Fiorentina vuole tornare nelle zone alte della graduatoria per continuare a sognare. Attualmente la distanza tra le due squadre, avversarie alle 18:00 di oggi, è di nove punti. L'articolo prosegue qui sotto