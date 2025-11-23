Dove vedere la finale di Coppa Davis oggi in tv: Italia-Spagna gratis, canale in chiaro

Senza Sinner e Alcaraz, Italia e Spagna sono comunque in finale di Coppa Davis. Questo pomeriggio, dalle ore 15:00, si assegna il torneo tennistico per Nazionali, di cui la formazione azzurra è doppiamente Campione in carica.

Berrettini sfiderà Pablo Carreño Busta, dunque Cobolli giocherà contro Munar. In caso di pareggio, sarà la volta del doppio, con Bolelli e Vavassori contro i colleghi spagnoli Granollers e Martinez.

Il momento è giunto: la finale bolognese di Coppa Davis è disponibile gratis in tv, in chiaro per tutti.