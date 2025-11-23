Pubblicità
Berrettini Italia Spagna
Francesco Schirru

Dove vedere la finale di Coppa Davis oggi in tv: Italia-Spagna gratis, canale in chiaro

Il momento è giunto, questo pomeriggio si gioca la finalissima della Coppa Davis tra i Campioni in carica dell'Italia e la Spagna: in campo Berrettini e Cobolli, come guardare la partita in diretta gratis.

Senza Sinner e Alcaraz, Italia e Spagna sono comunque in finale di Coppa Davis. Questo pomeriggio, dalle ore 15:00, si assegna il torneo tennistico per Nazionali, di cui la formazione azzurra è doppiamente Campione in carica.

Berrettini sfiderà Pablo Carreño Busta, dunque Cobolli giocherà contro Munar. In caso di pareggio, sarà la volta del doppio, con Bolelli e Vavassori contro i colleghi spagnoli Granollers e Martinez.

Il momento è giunto: la finale bolognese di Coppa Davis è disponibile gratis in tv, in chiaro per tutti.

  • CHI TRASMETTE LA COPPA DAVIS?

    Italia-Spagna di Coppa Davis, come il resto dl torneo, si può vedere gratis e in chiaro o su Sportennis o sulla Rai.

    Sia in tv, sia in streaming, la gara che assegna la Coppa Davis di quest'oggi, è disponibile senza alcun abbonamento.

  • FINALE COPPA DAVIS, DOVE VEDERLA OGGI

    • Rai
    • Supertennis
    • Raiplay
    • Supertennisx

    Le opzioni per vedere la finale di Coppa Davis tra Italia e Spagna sono molteplici, con una doppia opzione per la diretta tv e per il live streaming.

    Tramite la Rai è possibile guardare Italia-Spagna della Coppa Davis su Rai 1, o su Raiplay tramite lo stesso canale (basta registrarsi gratuitamente o accedere con le proprie credenziali).

    Il canale Sportennis è disponibile al numero 64 del digitale terrestre, mentre il servizio Supertennisx è disponibile via app su smart tv, cellulare, tablet e pc.

  • COPPA DAVIS, CHI HA VINTO DI PIÙ TRA ITALIA E SPAGNA?

    La Spagna ha trionfato sei volte, l'Italia tre.

    Prima dell'avvento di Sinner, l'Italia aveva ottenuto il successo in Coppa Davis solamente nel 1976, mentre la Spagna ha ottenuto svariati successi con Rafa Nadal dal 2000 al 2019.

    Nel 2023 e nel 2024 ha trionfato l'Italia, che spera di arrivare a quota quattro e staccare così Russia, Germania e Repubblica Ceca.

    Per la Spagna il settimo titolo significherebbe agganciare la Svezia, 

  • I GRANDI ASSENTI

    Nè Sinner, nè Alcaraz, ovvero i due tennisti più importanti del mondo, hanno partecipato alla Coppa Davis.

    Sinner ha infatti scelto di dedicare gli ultimi giorni di novembre alla preparazione dell'Australian Open di gennaio, mentre il rivale è reduce da un problema fisico (edema al muscolo posteriore della coscia).

    Alcaraz e Sinner si sfideranno in un'esibizione a Seoul a gennaio, per poi provare a vincere l'Australian Open, primo appuntamento del Grande Slam nel 2026.

