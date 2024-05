Dove vedere la finale di Champions League Borussia Dortmund-Real Madrid in tv, in chiaro e in streaming

Tutte le informazioni su dove vedere la finale di Champions tra Borussia Dortmund e Real Madrid, in tv, in chiaro e in streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione. Borussia Dortmund e Real Madrid si contendono la Champions League 2023/2024. Finale tutta da gustare, quella che vedrà affrontarsi gialloneri e 'Blancos': i tedeschi si sono guadagnati la possibilità di alzare la coppa dalle grandi orecchie eliminando il PSG in semifinale, dove invece la squadra di Carlo Ancelotti ha avuto ragione del Bayern. Di seguito, tutte le info su dove poter vedere Borussia Dortmund-Real Madrid in diretta tv, in chiaro e in diretta streaming. L'articolo prosegue qui sotto