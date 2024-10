Dove vedere Elfsborg-Roma in tv oggi: diretta anche gratis stasera? Canale e streaming del 3 ottobre

La Roma affronta l'Elfsborg stasera per la seconda partita di Europa League: dove guardare il match in diretta tv e streaming.

Seconda partita europea per la Roma di Juric, che dopo aver ospitato l'Athletic Bilbao di Nico Williams all'Olimpico è volata in terra svedese per affrontare l'Elfsborg questa sera, squadra allenata da una vecchia conosenza della Serie A come Hiljemark.

In una classifica di Europa League per ora ancora indecifrabile, visti i soli primi novanta minuti giocati, la Roma prova ad avvicinare le posizioni che valgono il passaggio diretto agli ottavi di finale: caccia al primo successo a casa Elfsborg.

Se la Lazio scende in campo alle 18:45, la Roma giocherà il primo match esterno di Europa League stasera alle 21:00.