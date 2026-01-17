Pubblicità
Lelio Donato

Dove vedere Egitto-Nigeria oggi in tv: la finale per il terzo e il quarto posto della Coppa d'Africa, diretta in chiaro

Egitto e Nigeria in campo oggi nella finale per il terzo e il quarto posto in Coppa d'Africa: dove vedere il match oggi in tv e streaming, la diretta sarà gratis per tutti.

Egitto e Nigeria sono le grandi deluse di questa edizione della Coppa d'Africa.

Le nazionali di Salah e Osimhen speravano di vincere il trofeo invece si ritrovano a giocarsi la finale per il terzo e quarto posto.

L'Egitto è stato battuto in semifinale dal Senegal, mentre la Nigeria è stata sconfitta solo ai calci di rigore dai padroni di casa del Marocco.

Di seguito tutte le info su come seguire in diretta tv e streaming Egitto-Nigeria: diretta in chiaro e gratis per tutti.

  • EGITTO-NIGERIA: DIRETTA TV GRATIS STASERA

    I diritti per la trasmissione della Coppa d'Africa in Italia sono stati acquisiti da Sportitalia: per seguire Egitto-Nigeria non servirà dunque alcun abbonamento.

    La partita verrà trasmessa in diretta tv e streaming gratis per tutti oggi alle ore 17.00 italiane e vale il terzo posto in Coppa d'Africa.

  • CANALE TV E DIRETTA STREAMING DI EGITTO-NIGERIA OGGI

    Egitto-Nigeria sarà disponibile su Sportitalia, canale raggiungibile al numero 60 del digitale terrestre, oppure al 560 per chi possiede un decoder Sky.

    In chiaro la diretta tv, disponibile in modo del tutto gratuito anche sull'app di Sportitalia e sul sito ufficiale dell'emittente: in quest'ultimo caso, bisognerà selezionare il canale S HD in alto sulla sinistra della home.

  • QUANDO SI GIOCA LA FINALE DELLA COPPA D'AFRICA MAROCCO-SENEGAL

    La finale della Coppa d'Africa si gioca domani, domenica 18 gennaio 2025, tra Marocco e Senegal.

    Le due gare scenderanno in campo alle ore 20 italiane e anche in questo caso la partita sarà disponibile gratis, in chiaro e per tutti su Sportitalia.

  • CALCIO IN TV OGGI: DOVE VEDERE LE PARTITE

    Di seguito l'elenco di tutte le partite in programma oggi e dove vederle:

    11.00 Cremonese-Napoli (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

    11.00 Cesena-Frosinone (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

    12.00 Levante-Real Madrid (Liga femminile) - DAZN

    12.30 Parma-Milan (Serie A femminile) - DAZN

    13.00 Juventus-Inter (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

    13.30 Manchester United-Manchester City (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT ARENA, SKY SPORT 4K e NOW

    14.00 Real Madrid-Levante (Liga) - DAZN

    14.30 Juventus Next Gen-Ascoli (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

    14.30 Benevento-Casarano (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 252) e NOW

    14.30 Dolomiti Bellunesi-Lecco (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

    14.30 Cittadella-Pergolettese (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

    14.30 Pianese-Torres (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

    14.30 Trento-Novara (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

    15.00 Udinese-Inter (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

    15.00 Zona Serie B - DAZN

    15.00 Avellino-Carrarese (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

    15.00 Empoli-Sudtirol (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

    15.00 Monza-Frosinone (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

    15.00 Padova-Mantova (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

    15.00 Venezia-Catanzaro (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

    15.00 Verona-Atalanta (Campionato Primavera) - SOLOCALCIO

    15.00 Monza-Torino (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

    15.00 Fiorentina-Genoa (Serie A femminile) - DAZN

    15.30 Borussia Dortmund-St. Pauli (Bundesliga) - SKY SPORT MAX e NOW

    16.00 Liverpool-Burnley (Premier League) - SKY SPORT ARENA e NOW

    16.00 Chelsea-Brentford (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW

    16.00 Tottenham-West Ham (Premier League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

    16.00 Sunderland-Crystal Palace (Premier League) - SKY SPORT (canale 258) e NOW

    16.00 Leeds-Fulham (Premier League) - SKY SPORT (canale 259) e NOW

    16.15 Maiorca-Athletic (Liga) - DAZN

    16.30 Ajax-Go Ahead Eagles (Eredivisie) - COMO TV

    17.00 Egitto-Nigeria (Finale 3°-4° posto Coppa d'Africa) - SPORTITALIA

    17.00 Lens-Auxerre (Ligue 1) - SKY SPORT MIX e NOW

    17.15 Reggiana-Cesena (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

    17.30 Guidonia-Livorno (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

    17.30 Campobasso-Carpi (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

    17.30 Ospitaletto-Triestina (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 252) e NOW

    17.30 Lumezzane-Alcione (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

    17.30 Pro Patria-Giana Erminio (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

    18.00 Napoli-Sassuolo (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

    18.00 Napoli-Como (Serie A femminile) - DAZN

    18.30 Nottingham Forest-Arsenal (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e NOW

    18.30 Lipsia-Bayern (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA e NOW

    18.30 Osasuna-Oviedo (Liga) - DAZN

    18.30 Al Nassr-Al Shabab (Saudi League) - SOLOCALCIO e COMO TV

    19.30 Bari-Juve Stabia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

    20.00 Fortuna Sittard-PSV (Eredivisie) - COMO TV

    20.30 Hertha-Schalke 04 (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT MAX e NOW

    20.45 Cagliari-Juventus (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

    20.45 Union SG-Mechelen (Campionato belga) - DAZN

    21.00 Betis-Villarreal (Liga) - DAZN

    21.00 Hearts-Falkirk (Coppa di Scozia) - COMO TV

    21.05 Angers-Marsiglia (Ligue 1) - SKY SPORT ARENA e NOW

    21.30 Rio Ave-Benfica (Campionato portoghese) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

