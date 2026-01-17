Dove vedere Egitto-Nigeria oggi in tv: la finale per il terzo e il quarto posto della Coppa d'Africa, diretta in chiaro

Egitto e Nigeria sono le grandi deluse di questa edizione della Coppa d'Africa.

Le nazionali di Salah e Osimhen speravano di vincere il trofeo invece si ritrovano a giocarsi la finale per il terzo e quarto posto.

L'Egitto è stato battuto in semifinale dal Senegal, mentre la Nigeria è stata sconfitta solo ai calci di rigore dai padroni di casa del Marocco.

Di seguito tutte le info su come seguire in diretta tv e streaming Egitto-Nigeria: diretta in chiaro e gratis per tutti.