Dove vedere Dinamo Kiev-Lazio oggi in tv: diretta anche gratis? Chi trasmette la prima partita di Europa League in streaming

Dynamo Kyiv vs Lazio

La Lazio affronta la Dinamo Kiev ad Amburgo per provare a cominciare al meglio l'avventura europea: dove vedere la partita in tv e streaming.

L'altalenante Lazio di Baroni, reduce dalla sconfitta in rimonta contro la Fiorentina, gioca questa sera la prima gara europea contro la Dinamo Kiev. In trasferta ad Amburgo vista la situazione in Uraina, la squadra biancoceleste prova ad ottenere fiducia nel primo match continentale.

Al pari della Roma, la Lazio è la rappresentante italiana in Europa League, desiderosa di seguire le orme dell'Atalanta e portare nuovamente in patria il trofeo vinto dalla Dea la scorsa primavera. Di fronte, però, c'è una squadra esperta, anche se lontana dalla propria terra.

Per la Lazio ci sarà un primo approccio all'Europa League, che come noto ha cambiato format abbracciando il girone unico al pari di Champions e Conference. L'obiettivo sarà quello di chiudere la classifica tra i primi nove posti o al massimo entro il 24esimo per i playoff.