Dove vedere il Derby oggi in tv: Milan-Inter questa sera, canali e orari della diretta
MILAN-INTER IN CHIARO STASERA?
Milan-Inter non è disponibile in diretta gratis e in chiaro questa sera. Nonostante DAZN proponga alcuni match anche senza abbonamento, il Derby di stasera non è tra quelli previsti.
COME VEDERE MILAN-INTER OGGI IN TV
Chi ha sottoscritto uno dei vari abbonamenti a Dazn può vedere Milan-Inter di oggi in diretta tv e streaming.
La partita milanese è disponibile live tramite app o sito ufficiale, accedendo dalla propria tv, ma anche da cellulare, tablet, computer e ogni dispositivo mobile che supporti l'app di Dazn o il portale del servizio.
Il calcio d'inizio è previsto alle 20:45, con interviste e approfondimenti prima della sfida e dunque al termine della stessa, che definirà se il Milan sarà riuscito a riaprire il discorso Scudetto (Inter a +10).
MILAN-INTER ANCHE SU SKY
Esclusiva Dazn, Milan-Inter di oggi è comunque disponibile anche su Sky. Come? Chi ha attivato zona Dazn può seguire il Derby milanese attraverso il canale numero 214, ovvero Dazn 1.
NON SOLO MILAN-INTER, LE PARTITE IN PRIMA SERATA
20.30 Ternana-Gubbio (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.30 Cavese-Picerno (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.45 Milan-Inter (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.45 Lione-Paris FC (Ligue 1) - SKY SPORT UNO e NOW
21.00 Valencia-Alaves (Liga) - DAZN
21.30 New York Red Bulls-Montreal (MLS) - APPLE TV
CHI HA VINTO PIÙ DERBY?
Il Derby di questa sera è il numero 246 nella storia dell'incontro tra Milan e Inter. Le due squadre hanno fatto registrare fin qui 71 pareggi, mentre i rossoneri hanno ottenuto il successo in 83 occasioni.
A guidare il bilancio dei precedenti è l'Inter, con 91 partite vinte su 246.
