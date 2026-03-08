Dove vedere il Derby oggi in tv: Milan-Inter questa sera, canali e orari della diretta

Chi ha sottoscritto uno dei vari abbonamenti a Dazn può vedere Milan-Inter di oggi in diretta tv e streaming.

La partita milanese è disponibile live tramite app o sito ufficiale, accedendo dalla propria tv, ma anche da cellulare, tablet, computer e ogni dispositivo mobile che supporti l'app di Dazn o il portale del servizio.

Il calcio d'inizio è previsto alle 20:45, con interviste e approfondimenti prima della sfida e dunque al termine della stessa, che definirà se il Milan sarà riuscito a riaprire il discorso Scudetto (Inter a +10).