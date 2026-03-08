Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
FC Internazionale v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
GOAL

Dove vedere il Derby oggi in tv: Milan-Inter questa sera, canali e orari della diretta

Milan e Inter a confronto stasera per il Derby meneghino: la partita tanto attesa da milioni di persona è finalmente arrivata, San Siro si accende.

Pubblicità

  • MILAN-INTER IN CHIARO STASERA?

    Milan-Inter non è disponibile in diretta gratis e in chiaro questa sera. Nonostante DAZN proponga alcuni match anche senza abbonamento, il Derby di stasera non è tra quelli previsti.

    • Pubblicità

  • COME VEDERE MILAN-INTER OGGI IN TV

    Chi ha sottoscritto uno dei vari abbonamenti a Dazn può vedere Milan-Inter di oggi in diretta tv e streaming.

    La partita milanese è disponibile live tramite app o sito ufficiale, accedendo dalla propria tv, ma anche da cellulare, tablet, computer e ogni dispositivo mobile che supporti l'app di Dazn o il portale del servizio.

    Il calcio d'inizio è previsto alle 20:45, con interviste e approfondimenti prima della sfida e dunque al termine della stessa, che definirà se il Milan sarà riuscito a riaprire il discorso Scudetto (Inter a +10).

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • MILAN-INTER ANCHE SU SKY

    Esclusiva Dazn, Milan-Inter di oggi è comunque disponibile anche su Sky. Come? Chi ha attivato zona Dazn può seguire il Derby milanese attraverso il canale numero 214, ovvero Dazn 1.

  • NON SOLO MILAN-INTER, LE PARTITE IN PRIMA SERATA

    20.30 Ternana-Gubbio (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW

    20.30 Cavese-Picerno (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW

    20.45 Milan-Inter (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

    20.45 Lione-Paris FC (Ligue 1) - SKY SPORT UNO e NOW

    21.00 Valencia-Alaves (Liga) - DAZN

    21.30 New York Red Bulls-Montreal (MLS) - APPLE TV

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • CHI HA VINTO PIÙ DERBY?

    Il Derby di questa sera è il numero 246 nella storia dell'incontro tra Milan e Inter. Le due squadre hanno fatto registrare fin qui 71 pareggi, mentre i rossoneri hanno ottenuto il successo in 83 occasioni.

    A guidare il bilancio dei precedenti è l'Inter, con 91 partite vinte su 246.

Serie A
Milan crest
Milan
MIL
Inter crest
Inter
INT
0