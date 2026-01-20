Dove vedere Copenaghen-Napoli oggi in tv: due canali per la partita di Champions di stasera

La partita di oggi tra Napoli e Copenaghen è disponibile in tv e streaming su Sky, Sky Go e NOW.

Per seguire Napoli-Copenaghen in tv basta semplicemente sintonizzarsi sui canali numero 202 o 253, rispettivamente Sky Sport Calcio e Sky Sport.

Nello stesso orario è prevista anche Inter-Arsenal, quest'ultima disponibile su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252).