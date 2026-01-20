Getty Images
Dove vedere Copenaghen-Napoli oggi in tv: due canali per la partita di Champions di stasera
PARTITA DEL NAPOLI SOLO IN ABBONAMENTO
Come gran parte della Champions League, anche Copenaghen-Napoli di questa sera si può vedere solamente in abbonamento e dunque non gratis e in chiaro per tutti.
Per seguire la partita odierna del Napoli bisogna essere in possesso di un abbonamento con Sky, con la possibilità di utilizzare Sky Go, o con NOW.
COPENAGHEN-NAPOLI, DOVE GUARDARLA SU SKY E NOW
La partita di oggi tra Napoli e Copenaghen è disponibile in tv e streaming su Sky, Sky Go e NOW.
Per seguire Napoli-Copenaghen in tv basta semplicemente sintonizzarsi sui canali numero 202 o 253, rispettivamente Sky Sport Calcio e Sky Sport.
Nello stesso orario è prevista anche Inter-Arsenal, quest'ultima disponibile su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252).
GLI ORARI DELLA DIRETTA
Il collegamento Sky per Copenaghen-Napoli comincerà ben prima del fischio d'inizio fissato alle ore 21:00.
Prima della gara sono previste interviste e approfondimenti della gara, in diretta anche dopo la conclusione della gara in terra danese, fissata per le 22:40 circa.
LE PARTITE DI CHAMPIONS OGGI IN TV
18.45 Bodo/Glimt-Manchester City - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Inter-Arsenal - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW
21.00 Copenhagen-Napoli - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW
21.00 Real Madrid-Monaco - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 254) e NOW
21.00 Sporting-PSG - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 255) e NOW
21.00 Tottenham-Borussia Dortmund - SKY SPORT (canale 256) e NOW
21.00 Olympiacos-Bayer Leverkusen - SKY SPORT (canale 257) e NOW
21.00 Villarreal-Ajax - SKY SPORT (canale 258) e NOW
