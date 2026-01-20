Pubblicità
McTominay NapoliGetty Images
Francesco Schirru

Dove vedere Copenaghen-Napoli oggi in tv: due canali per la partita di Champions di stasera

La Champions League è tornata, il Napoli affronta il Copenaghen nella penultima partita della fase campionato: entrambe sono a quota 7 punti in classifica, impossibile sbagliare.

  • PARTITA DEL NAPOLI SOLO IN ABBONAMENTO

    Come gran parte della Champions League, anche Copenaghen-Napoli di questa sera si può vedere solamente in abbonamento e dunque non gratis e in chiaro per tutti.

    Per seguire la partita odierna del Napoli bisogna essere in possesso di un abbonamento con Sky, con la possibilità di utilizzare Sky Go, o con NOW.

  • COPENAGHEN-NAPOLI, DOVE GUARDARLA SU SKY E NOW

    La partita di oggi tra Napoli e Copenaghen è disponibile in tv e streaming su Sky, Sky Go e NOW.

    Per seguire Napoli-Copenaghen in tv basta semplicemente sintonizzarsi sui canali numero 202 o 253, rispettivamente Sky Sport Calcio e Sky Sport.

    Nello stesso orario è prevista anche Inter-Arsenal, quest'ultima disponibile su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252).

  • GLI ORARI DELLA DIRETTA

    Il collegamento Sky per Copenaghen-Napoli comincerà ben prima del fischio d'inizio fissato alle ore 21:00. 

    Prima della gara sono previste interviste e approfondimenti della gara, in diretta anche dopo la conclusione della gara in terra danese, fissata per le 22:40 circa.

  • LE PARTITE DI CHAMPIONS OGGI IN TV

    18.45 Bodo/Glimt-Manchester City - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

    21.00 Inter-Arsenal -  SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW

    21.00 Copenhagen-Napoli -  SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW

    21.00 Real Madrid-Monaco -  SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 254) e NOW

    21.00 Sporting-PSG - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 255) e NOW

    21.00 Tottenham-Borussia Dortmund - SKY SPORT (canale 256) e NOW

    21.00 Olympiacos-Bayer Leverkusen - SKY SPORT (canale 257) e NOW

    21.00 Villarreal-Ajax - SKY SPORT (canale 258) e NOW

Champions League
FC Copenhagen crest
FC Copenhagen
FCK
Napoli crest
Napoli
NAP
0