Como 1907 v Bologna FC 1909 - Serie AGetty Images Sport
Francesco Schirru

Dove vedere Como-Milan oggi in tv: stasera l'ultimo recupero di Serie A, tutte le squadre a pari partite

La partita tra Como e Milan questa sera in tv e streaming, ma non in chiaro e gratis: in palio preziosi punti per la Champions e lo Scudetto.

  • COMO-MILAN, NIENTE DIRETTA IN CHIARO

    Alcune partite di Serie A vengono trasmesse su Dazn semplicemente registrandosi, anche per chi non ha un abbonamento al servizio: non è il caso di Como-Milan, per cui è necessario aver pagato uno degli abbonamenti disponibili.

    Como-Milan è l'ultimo recupero delle sfide rinviate a dicembre per la Supercoppa Italiana, che ha visto i rossoneri di Allegri eliminati in semifinale contro il Napoli poi vincitore del torneo.

  • COMO-MILAN DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

    Per guardare Como-Milan in diretta tv e streaming bisogna essere in possesso di un abbonamento a Dazn, così da vederla via sito o app.

    Chi volesse seguire la partita tra Como e Milan via Sky deve semplicemente avere un abbonamento a zona Dazn, così da vedere il match sul canale numero 214 (Dazn 1).

    Como-Milan via zona Dazn è disponibile via Sky solamente in tv e non in streaming.

  • LA GUIDA TV DI OGGI: LE PARTITE LIVE

    18.30 Verona-Bologna (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

    20.30 Augsburg-Union Berlino (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO e NOW

    20.45 Como-Milan (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

  • FORMAZIONI COMO-MILAN

    COMO (4-2-3-1): Butez: Van der Brempt, Ramon, Diego Carlos, Moreno; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas

    MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Nkunku. All. Allegri

  • L'ULTIMA VITTORIA DEL COMO

    Como e Milan si sono affrontate solamente quattro volte negli ultimi trentasette anni, con quattro successi su quattro per i rossoneri.

    Per trovare una vittoria del Como bisogna tornare indietro fino allo 0-2 per il Milan maturato nel 1985: decisivi Matteoli e Pasquale Bruno.

    L'ultimo successo del Como in casa è invece datato 1982, quando fu Palanca, nell'annata di Serie B, a siglare il goal della vittoria.

Serie A
Como crest
Como
COM
Milan crest
Milan
MIL
0