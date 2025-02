Dove vedere Como-Juventus oggi in tv: stasera si apre il 24esimo turno su Sky, Now e Dazn, scelto il canale

Como vs Juventus

La Juventus scende in campo contro il Como questa sera nella gara che apre la 24ª giornata di Serie A: dove vedere la partita in tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Il venerdì della 24ª giornata di Serie A si apre con un match molto affascinante: al 'Sinigaglia' si affrontano il Como di Cesc Fàbregas e la Juventus di Thiago Motta.

I lariani arrivano da due sconfitte consecutive, con la zona retrocessione che ora dista soltanto due punti: il mercato invernale, però, ha portato diversi innesti importanti in riva al Lago ed ora l'obiettivo dei lombardi è quello di risalire la classifica.

L'articolo prosegue qui sotto

Anche i bianconeri hanno effettuato diverse operazioni di mercato in entrata e sono alla ricerca di un successo fondamentale per restare aggrappati alle prime quattro posizioni, ovvero quelle valevoli per la qualificazione alla prossima Champions League.