Dove vedere la Champions League oggi in tv e streaming: è possibile vedere in diretta le partite del 30 luglio?

Mourinho a caccia della qualificazione al turno successivo di Champions League, ma non solo: giornata importante in Europa.

Il Fenerbahce di Mourinho, vittorioso a Lugano, prova ora ad avanzare verso il terzo turno di Champions League, il penultimo prima della nuova fase con l'unico, rivoluzionario, girone. Dzeko e compagni sfidano il club elvetico in patria, a Istanbul.

Grande attenzione non solo per l'esordio ufficiale casalingo di Mourinho, ma anche per gli impegni di Sparta Praga, APOEL, Qarabag, Ferencvaros e squadra habituè dei grandi tornei.

Insieme a loro le varie sorprese come Lincoln, Klaksvik e TNS, tutte a caccia di un posto nella storia e di un sicuro girone europeo nel 2024/2025.