Dove vedere la Champions League, l'Europa League e la Conference League in tv nel 2024/2025: chi trasmette le coppe europee tra DAZN, Sky, NOW, Amazon Prime Video, Mediaset e TV8

La suddivisione delle partite delle tre coppe europee tra i vari broadcaster: grossi cambiamenti dopo la riassegnazione dei diritti tv.

Ripartita la nuova stagione di Serie A, è già tempo di iniziare a pensare anche alle tre coppe europee: la Champions League, che per la prima volta nella storia vedrà la partecipazione di cinque formazioni italiane, ma anche l'Europa League e la Conference League.

Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna: saranno queste le nostre rappresentanti in Champions League. Roma e Lazio proveranno a tenere alta la bandiera tricolore in Europa League, mentre la Fiorentina giocherà per il terzo anno consecutivo la Conference League nella speranza, dopo due finali perse, di alzare finalmente il trofeo.

Le partite delle tre coppe europee, come ogni anno, saranno visibili anche in tv e streaming. Ma rispetto alle ultime edizioni ci sono significativi cambiamenti nella distribuzione dei diritti televisivi tra i vari broadcaster: Sky, DAZN, NOW, Amazon Prime Video, Mediaset.

Cambiamenti che hanno a che fare con la trasmissione delle partite in generale, ma anche con la visione delle partite in chiaro, a prescindere dal fatto che coinvolgano formazioni italiane.