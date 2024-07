Dove vedere la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi 2024 oggi: diretta tv gratis stasera e streaming

Come guardare alle 19:30 la diretta della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi: stasera il grande evento che dà l'inizio ai Giochi.

Ben 11,233 atleti e 205 paesi. Il momento tanto atteso è arrivato: oggi cominciano le Olimpiadi 2024. Primo atto dei Giochi, già partiti in realtà il 24 luglio con l'antipasto di alcuni sport di squadra, è la cerimonia d'apertura in quel di Parigi, dove gli sportivi qualificati sfileranno per presentare la propria nazione.

Al pari delle gare, la Cerimonia d'apertura delle Olimpiadi è uno dei momenti più seguiti dell'intero evento e tiene incollati davanti allo schermo uan manciata di miliardi di persone in ogni angolo del pianeta.

Stasera, 26 luglio, ore 19:30, anche in Italia è possibile seguire la cerimonia che apre le Olimpiadi francesi e parigine in tv e streaming.