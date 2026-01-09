Pubblicità
Pubblicità
MOROCCO-RABAT-AFCON25-FOOTBALL-MAR-TANAFP
Francesco Schirru

Dove vedere Camerun-Marocco oggi in tv: in palio le semifinali, diretta in chiaro

Big match tra Camerun e Marocco, la Coppa d'Africa entra nel vivo: questa sera il match è visibile in diretta gratis per tutti, sia in tv che via app.

Pubblicità

  • CAMERUN-MAROCCO, DOVE GUARDARLA STASERA

    Sportitalia ha acquisito i diritti per la Coppa d'Africa, visibile dunque in diretta tv e streaming gratis e in chiaro per tutti.

    Non occorre avere un abbonamento a pagamento, dunque, per guardare Camerun-Marocco di questa sera: due delle squadre favorite alla vittoria finale si affrontano quest'oggi alle ore 20:00.

    Teatro della sfida è il Prince Moulay Abdellah Stadium di Rabat, proprio in Marocco.

    • Pubblicità

  • COME VEDERE SPORTITALIA OGGI

    Camerun-Marocco su Sportitalia si può vedere sul canale numero 60 del digitale terrestre o in alternativa al numero 560 per chi utilizza Sky.

    Oltre alla diretta tv in chiaro, la partita di questa sera tra Marocco e Camerun è disponibile gratis anche utilizzando Sportitalia su app o tramite il sito ufficiale dell'emittente (selezionando il canale S HD in alto a sinistra).

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • NON SOLO LA COPPA D'AFRICA: LA GUIDA TV DI OGGI

    20.00 Camerun-Marocco (Quarti di finale Coppa d'Africa) - SPORTITALIA

    20.30 Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund (Bundesliga) - SKY SPORT e NOW

    20.30 Ascoli-Ternana (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW

    20.30 Audace Cerignola-Potenza (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

    20.30 Port Vale-Fleetwood Town (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+

    20.30 Preston-Wigan (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+

    20.30 Wrexham-Nottingham Forest (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+

    20.30 Milton Keynes Dons-Oxford United (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+

    20.45 Ross County-Partick Thistle (Scottish Championship) - COMO TV

    21.00 Getafe-Real Sociedad (Liga) - DAZN

  • IL TABELLONE DI COPPA D'AFRICA

    QUARTI

    Mali-Senegal

    Egitto-Costa d'Avorio

    Camerun-Marocco

    Algeria-Nigeria

    SEMIFINALI

    Mali/Senegal-Egitto/Costa d'Avorio

    Camerun/Marocco-Algeria-Nigeria

  • Pubblicità
    Pubblicità
Africa Cup of Nations
Camerun crest
Camerun
CAM
Marocco crest
Marocco
MAR
0