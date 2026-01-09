AFP
Dove vedere Camerun-Marocco oggi in tv: in palio le semifinali, diretta in chiaro
Pubblicità
CAMERUN-MAROCCO, DOVE GUARDARLA STASERA
Sportitalia ha acquisito i diritti per la Coppa d'Africa, visibile dunque in diretta tv e streaming gratis e in chiaro per tutti.
Non occorre avere un abbonamento a pagamento, dunque, per guardare Camerun-Marocco di questa sera: due delle squadre favorite alla vittoria finale si affrontano quest'oggi alle ore 20:00.
Teatro della sfida è il Prince Moulay Abdellah Stadium di Rabat, proprio in Marocco.
COME VEDERE SPORTITALIA OGGI
Camerun-Marocco su Sportitalia si può vedere sul canale numero 60 del digitale terrestre o in alternativa al numero 560 per chi utilizza Sky.
Oltre alla diretta tv in chiaro, la partita di questa sera tra Marocco e Camerun è disponibile gratis anche utilizzando Sportitalia su app o tramite il sito ufficiale dell'emittente (selezionando il canale S HD in alto a sinistra).
- PubblicitàPubblicità
NON SOLO LA COPPA D'AFRICA: LA GUIDA TV DI OGGI
20.00 Camerun-Marocco (Quarti di finale Coppa d'Africa) - SPORTITALIA
20.30 Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund (Bundesliga) - SKY SPORT e NOW
20.30 Ascoli-Ternana (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.30 Audace Cerignola-Potenza (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.30 Port Vale-Fleetwood Town (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+
20.30 Preston-Wigan (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+
20.30 Wrexham-Nottingham Forest (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+
20.30 Milton Keynes Dons-Oxford United (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+
20.45 Ross County-Partick Thistle (Scottish Championship) - COMO TV
21.00 Getafe-Real Sociedad (Liga) - DAZN
IL TABELLONE DI COPPA D'AFRICA
QUARTI
Mali-Senegal
Egitto-Costa d'Avorio
Camerun-Marocco
Algeria-Nigeria
SEMIFINALI
Mali/Senegal-Egitto/Costa d'Avorio
Camerun/Marocco-Algeria-Nigeria
- PubblicitàPubblicità
Pubblicità