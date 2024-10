Dove vedere Brasile-Argentina di futsal oggi: orario e diretta tv e streaming gratis e in chiaro della finale dei Mondiali di calcio a 5

Brasile e Argentina si sfidano per la prima volta nella finale dei Mondiali di futsal: dove vedere la gara che assegna il titolo in tv e streaming.

Brasile contro Argentina: la prima domenica di ottobre presenta una finale di altissimo livello. Anche se non si tratta di calcio, bensì di futsal, il calcio a 5.

Le due grandi rivali sudamericane si sfidano nell'ultimo atto dei Mondiali in corso di svolgimento in Uzbekistan, ed è una prima volta assoluta nonostante il prestigio e l'importanza di entrambe: mai Brasile e Argentina si erano ritrovate a sfidarsi in finale a caccia del titolo più importante.

Il Brasile arriva alla finalissima da imbattuto: nel girone ha chiuso al primo posto davanti a Thailandia, Croazia e Cuba, eliminando poi in serie la Costa Rica agli ottavi, il Marocco ai quarti e infine l'Ucraina, battuta 3-2 in semifinale.

Anche l'Argentina ha sempre vinto fino a questo momento: prima a punteggio pieno nel proprio raggruppamento davanti a Ucraina, Afghanistan e Angola, l'Albiceleste si è poi imposta nella fase a eliminazione diretta su Croazia, Kazakistan e Francia.

Ma quando si gioca Brasile-Argentina, finale dei Mondiali di futsal? Quando prenderà il via la grande sfida? E dove si potrà vedere in diretta tv e streaming? Tutte le informazioni.