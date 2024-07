Dove vedere l'atletica alle Olimpiadi oggi: Tamberi, Jacobs, Iapichino e gli atleti italiani in diretta tv gratis e streaming

I 100 m, il salto in alto, la staffetta, il salto in lungo e tutte le discipline di atletica alle Olimpiadi 2024: dove guardarle in diretta.

Nel 2021, alle Olimpiadi di Tokyo, l'Italia ha conquistato diverse medaglie d'oro nell'atletica maschile e femminile. Da Gianmarco Tamberi a Marcell Jacobs, dalla staffetta ad Antonella Palmisano, in Giappone i colori azzurri hanno brillato in diverse discipline.

Tre anni dopo, gli atleti qualificati, tra cui gli amatissimi Jacobs, Tamberi e Iapichino, proveranno a portare altre medaglie, non solo d'oro, alla causa italiana. Alle Olimpiadi parigine, di scena tra luglio e agosto 2024, sono impegnati decine di atleti azzurri, dai 100 metri al salto in alto, dal salto in lungo al peso.

Giorno per giorno, in Italia è possibile assistere alle gare d'atletica in diretta tv e streaming anche gratis e in chiaro per tutti.