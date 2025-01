Dove vedere Athletic Bilbao-Barcellona in tv oggi: diretta della Supercoppa di Spagna stasera su Youtube

Barcellona contro Atletico Bilbao in tv e streaming stasera alle 20:00: la semifinale di Supercoppa è in diretta in chiaro e gratis per tutti.

Arabia Saudita ancora protagonista del calcio europeo. Conclusa la Supercopa Italiana, il paese asiatico ospita quella spagnola, con altre grandissime decise a vincere il primo trofeo del 2025. In attesa di Maiorca, la sorpresa, contro Real Madrid, la solita nota, stasera scendono in campo Athletic Bilbao e Barcellona. La squadra campionessa della scorsa Coppa del Re (il Bilbao) affronta il Barcellona secondo classificato nell'ultima Liga. A completare il quadro della Supercoppa domani 9 gennaio il match tra il Real Madrid Campione della Liga e il Maiorca finaliste della Coppa del Re 2023/2024. Anche la Supercoppa di Spagna, come quella italiana, si può vedere in diretta tv e streaming in chiaro e gratis per tutti: la gara si gioca questa sera alle 20:00. L'articolo prosegue qui sotto