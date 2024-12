Dove vedere Atalanta-Real Madrid in tv martedì: a Bergamo si accende la Champions

Atalanta-Real, come guardarla dalle 21:00 il 10 dicembre: big match a Bergamo, Gasperini vuole continuare ad essere protagonista.

Capolista in Serie A e tra le migliori squadre di Champions League. L'Atalanta non è mai stata così in forma, decisa a fare la storia in Italia e chissà, ulteriormente in Europa dopo aver fatto sua l'Europa League.

A Bergamo arrivano i Campioni in carica della Champions, il Real Madrid di Ancelotti che nell'attuale torneo è largamente in difficoltà: per i Blancos non dentro o fuori ma quasi, contro l'Atalanta non può sbagliare.

Sfida importante per prestigio, ma non solo: l'Atalanta si avvicinerebbe agli ottavi con una vittoria, che a seconda dei risultati delle altre partite potrebbe già arrivare al termine del sesto turno europeo.