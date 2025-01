Dove vedere Atalanta-Juventus oggi: solo DAZN o anche Sky e NOW? La diretta tv e streaming della partita di stasera

Atalanta vs Juventus

Atalanta e Juventus si danno battaglia nel recupero della diciannovesima giornata di Serie A: chi trasmette il big match del Gewiss Stadium?

Atalanta-Juventus è una gara valida per la diciannovesima giornata di Serie A, ma si giocherà dopo la ventesima. Il motivo? La sfida del Gewiss Stadium tra la formazione di Gian Piero Gasperini e quella di Thiago Motta è in realtà un recupero.

Le due squadre non si sono affrontate all'inizio del mese in quanto entrambe impegnate nella Supercoppa Italiana. Competizione da cui sono state rapidamente eliminate in semifinale: l'Atalanta dall'Inter, la Juventus dal Milan.

Atalanta-Juventus vale tanto per la classifica: i nerazzurri hanno la possibilità di riavvicinarsi al Napoli dopo il pari di Udine, mentre i bianconeri, affetti da pareggite durante tutto il girone d'andata, devono necessariamente dare un segnale forte.

Ma dove si potrà vedere Atalanta-Juventus? Tutte le informazioni sulla diretta tv e streaming del big match del Gewiss Stadium.