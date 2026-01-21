Pubblicità
De Ketelaere atalanta chelsea
Stefano Silvestri

Dove vedere Atalanta-Athletic Bilbao oggi in tv: i tre canali per la partita di Champions di stasera

L'Atalanta ospita l'Athletic Bilbao alla New Balance Arena con concrete chances di arrivare all'ultima giornata tra le prime 8 della classifica: dove si vedrà la partita in tv e streaming.

L'inno della Champions League torna a risuonare a Bergamo: l'Atalanta di Raffaele Palladino ospita l'Athletic Bilbao in una gara valida per la settima e penultima giornata della Fase Campionato di Champions League.

L'Atalanta ha conquistato fin qui 13 punti, frutto di ben 4 vittorie nelle prime 6 giornate, un pari e una sconfitta, e ha ottime chances di finire tra le prime 8 approdando direttamente agli ottavi. Appena 5, invece, sono i punti collezionati dall'Athletic.

Dove si vedrà la gara di questa sera tra l'Atalanta e l'Athletic Bilbao in tv e streaming? Tutto ciò che c'è da sapere sulla copertura della partita.

  • PARTITA DELL'ATALANTA SOLO IN ABBONAMENTO

    Atalanta-Athletic Bilbao non sarà visibile in chiaro, in quanto su TV8 verrà trasmessa la sfida tra il Marsiglia e il Liverpool: per vedere la gara della formazione nerazzurra, di conseguenza, bisognerà necessariamente essere in possesso di un abbonamento.

    La partita verrà infatti trasmessa in diretta tv da Sky e in diretta streaming da NOW, i due broadcaster che detengono i diritti. Gli abbonati al satellite potranno seguirla anche tramite l'app SkyGo.

  • ATALANTA-ATHLETIC BILBAO, DOVE GUARDARLA SU SKY E NOW

    I canali di riferimento per seguire la partita su Sky sono tre: Atalanta-Athletic Bilbao sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e sul canale numero 252 del satellite.

    Per quanto riguarda NOW, invece, si deve scaricare l'app su un moderno televisore compatibile oppure su un qualsiasi dispositivo mobile come un pc, un tablet o un cellulare, selezionando poi il pacchetto Pass Sport.

  • L'ORARIO DELLA DIRETTA

    La sfida tra l'Atalanta e l'Athletic Bilbao andrà in scena questa sera, mercoledì 21 gennaio, alla New Balance Arena di Bergamo: la partita tra la formazione di Raffaele Palladino e quella di Ernesto Valverde prenderà il via alle ore 21.00.

    In contemporanea si giocherà anche la gara dell'altra italiana in campo stasera, ovvero la Juventus, che ospiterà il Benfica all'Allianz Stadium: partita visibile su Amazon Prime Video.

  • LE PARTITE DI CHAMPIONS OGGI IN TV

    • 18.45 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
    • 18.45 Galatasaray-Atletico Madrid - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 253) e NOW
    • 18.45 Qarabag-Eintracht Francoforte - SKY SPORT (canale 254) e NOW
    • 21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
    • 21.00 Juventus-Benfica - AMAZON PRIME VIDEO
    • 21.00 Atalanta-Athletic - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW
    • 21.00 Marsiglia-Liverpool - TV8, SKY SPORT (canale 253) e NOW
    • 21.00 Slavia Praga-Barcellona - SKY SPORT (canale 254) e NOW
    • 21.00 Bayern-Union SG - SKY SPORT (canale 255) e NOW
    • 21.00 Chelsea-Pafos - SKY SPORT (canale 256) e NOW
    • 21.00 Newcastle-PSV - SKY SPORT (canale 257) e NOW
