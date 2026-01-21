Dove vedere Atalanta-Athletic Bilbao oggi in tv: i tre canali per la partita di Champions di stasera

L'inno della Champions League torna a risuonare a Bergamo: l'Atalanta di Raffaele Palladino ospita l'Athletic Bilbao in una gara valida per la settima e penultima giornata della Fase Campionato di Champions League.

L'Atalanta ha conquistato fin qui 13 punti, frutto di ben 4 vittorie nelle prime 6 giornate, un pari e una sconfitta, e ha ottime chances di finire tra le prime 8 approdando direttamente agli ottavi. Appena 5, invece, sono i punti collezionati dall'Athletic.

Dove si vedrà la gara di questa sera tra l'Atalanta e l'Athletic Bilbao in tv e streaming? Tutto ciò che c'è da sapere sulla copertura della partita.