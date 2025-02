Dove vedere l'andata dei playoff di Champions League e le sfide di Milan, Juventus e Atalanta: Sky, NOW, quale partita su Amazon Prime Video e gratis su TV8

Club Bruges vs Atalanta

Juventus vs PSV Eindhoven

Feyenoord vs AC Milan

La Champions League è arrivata alla fase a eliminazione diretta: il quadro completo con la suddivisione delle partite in diretta tv e streaming.

Quattro italiane su cinque hanno passato il turno: solo il Bologna è stato eliminato. Tre di queste, però, a differenza dell'Inter non potranno giocare subito gli ottavi di Champions League: prima Milan, Juventus e Atalanta dovranno conquistarseli.

Tempo di playoff per le tre nostre rappresentanti che hanno chiuso dal nono al ventiquattresimo posto nella classifica del girone unico: doppio impegno olandese per Milan e Juventus, che se la vedranno in 180 minuti rispettivamente contro Feyenoord e PSV, mentre l'Atalanta affronterà i belgi del Bruges.

Le gare d'andata dei playoff di Champions League, il turno intermedio che porterà appunto agli ottavi di finale, è in programma tra martedì 11 e mercoledì 12 febbraio. In totale le partite, comprese quelle delle tre italiane, saranno otto.

Dove si potranno vedere le sfide degli spareggi? Chi trasmetterà le partite di Milan, Juventus e Atalanta, quale gara sarà visibile su Amazon Prime Video e quale verrà trasmessa gratis su TV8? Il quadro completo.