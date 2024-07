Dove vedere le amichevoli del Milan: diretta tv e streaming, anche gratis, delle partite estive tra luglio e agosto 2024

Come guardare le partite amichevoli del Milan nell'estate 2024: diretta tv e streaming dei match rossoneri pre-campionato di Serie A.

Il 18 agosto, con la prima giornata, parte l'avventura del Milan di Fonseca in Serie A.

Con il Torino di Vanoli ospite a San Siro, il team rossonero - che ha salutato Pioli e Giroud - comincerà il nuovo campionato 2024/2025, nel tentativo di riconquistare il titolo.

Prima dell'esordio in A, però, i rossoneri saranno impegnati con le varie amichevoli pre-campionato. Non solo i match in Europa, ma anche la tourneè negli Stati Uniti per affrontare diverse big assolute: Manchester City, Real Madrid e Barcellona.