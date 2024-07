Dove vedere le amichevoli di oggi in tv: diretta delle partite di Juventus, Inter, Milan, Napoli e del resto della Serie A

Partite estive di calcio in diretta tv e streaming oggi: la lista completa delle gare dal vivo delle venti squadre di Serie A.

Un mese di amichevoli, prima della nuova Serie A. Le venti squadre della massima serie 2024/2025 scendono in campo tra Italia e tour esteri per prepararsi alla stagione.

Juventus, Inter, Milan, Napoli e tutte le compagini della Serie A di scena nei vari ritiri e non per affrontare i test in vista dell'esordio ufficiale a pochi giorni da Ferragosto.

Dove è possibile vedere in diretta tv le amichevoli di calcio delle squadre di Serie A? Scopriamo tutte le partite di oggi gratis o in abbonamento, dal vivo e in streaming.