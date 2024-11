Dove vedere Albania-Repubblica Ceca in tv sabato: gratis e in chiaro la diretta della penultima partita di Nations League

Albania vs Cechia

Lotta per il primo posto e la promozione nella Lega B, Albania e Repubblica Ceca di fronte: dove guardare la partita in tv e streaming.

Ultime due partite in Nations League per l'Albania di Sylvinho. Novembre chiude il girone per tutte le squadre europee impegnate nel torneo, desiderose di passare alla fase finale o al massimo di essere promosse nella lega superiore.

Di fronte all'Albania, per la penultima partita della fase a gironi, c'è la Repubblica Ceca. Inserite nel gruppo 1 della Lega B, entrambe possono ancora essere promosse nella A in virtù del grande equilibrio tra le quattro squadre.

La Repubblica Ceca è sì capolista con sette punti, ma con un solo di vantaggio sulla stessa Albania e la Georgia. Chiude il gruppo, due soli passi indietro rispetto alle due seconde, l'Ucraina.