Dove vedere Albania-Georgia in tv oggi gratis: diretta della Nations League stasera anche in streaming

Albania vs Georgia

Secondo impegno dell'Albania in Nations League: dove vedere la partita contro la Georgia di stasera in tv e streaming.

Dopo la vittoria al debutto sul campo dell'Ucraina, l'Albania affronta la Georgia nella seconda giornata del Gruppo E della Lega B di Nations League.

L'obiettivo dell'Albania è quello della promozione nella Lega A di Nations League, ma anche conquistare una posizione favorevole in vista delle qualificazioni ai Mondiali 2026.

Le migliori squadre della Nations League non qualificate direttamente, parteciperanno ai playoff per accedere alla rassegna iridata. Manifestazione a cui l'Albania non ha mai partecipato.

Stesso obiettivo ovviamente anche per la Georgia, che nella prima giornata della Nations League ha travolto 4-1 la Repubblica Ceca con Kvaratskhelia grande protagonista.