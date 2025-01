Dove va Rashford? Milan, Barcellona, Borussia Dortmund, Marsiglia: il futuro del giocatore del Manchester United

L'inglese, in rotta con Amorim e in uscita dallo United, è cercato da mezza Europa. Il Milan, sempre più lontano, ha ormai virato su Walker.

Ma alla fine dove va a giocare Marcus Rashford? La domanda, in questi ultimi giorni e in queste ultime ore, se la sono posta un po' tutti: i tifosi del Manchester United, intanto, e poi quelli di mezza Europa.

L'attaccante inglese è in uscita dallo United. E questa è l'unica certezza. Col nuovo manager Ruben Amorim non si è mai preso, così come il rapporto non era più ideale nemmeno col predecessore Ten Hag. Le mancate convocazioni, e il fatto che Rashford non scenda in campo con la maglia rossa dallo scorso 12 dicembre, non sono che una conferma di come la separazione sia ormai inevitabile.

Di fronte a una sola certezza, ecco invece un mare di dubbi, voci, indiscrezioni. Rashford è avviato verso il Milan, Rashford è pronto a sottoporsi alle visite col Borussia Dortmund. E via discorrendo. Ma a una decina di giorni dalla chiusura del mercato invernale Marcus è ancora a casa sua, a Manchester.