Il club viola ha annunciato la separazione dal centrocampista in seguito alla scaedenza del contratto: lascia dopo 4 stagioni e 162 presenze.

La Fiorentina ha annunciato ufficialmente l'addio di Giacomo Bonaventura alla maglia viola.

Il centrocampista classe 1989, il cui contratto con la viola scade proprio nella giornata di oggi domenica 30 giugno 2024, non ha trovato l'accordo per rinnovare la propria permanenza in Toscana e di conseguenza lascerà il club a zero.

Di seguito ecco tutte le ipotesi possibili per il suo futuro: dalla permanenza in Serie A ad una possibile avventura all'estero.