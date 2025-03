Dove si gioca la Final Four di Nations League: la città scelta se l'Italia batte la Germania e le date di semifinali e finale

Una tra Italia e Germania ospiterà semifinali e finali della quarta edizione della Nations League: dove si giocherebbe e quando.

Non ci sono solo in palio le semifinali di Nations League tra giovedì 20 e domenica 23 marzo, ovvero le due notti in cui l'Italia sfiderà la Germania: in 180 minuti - esclusi eventuali supplementari e rigori - si deciderà anche altro.

Si deciderà intanto il gruppo delle Qualificazioni Europee in cui l'Italia andrà a finire in caso di passaggio del turno oppure di eliminazione. E poi, rimanendo in ambito Nations League, anche la sede in cui verrà disputata la Final Four della competizione.

Proprio da qui, dalla doppia sfida tra Italia e Germania, uscirà infatti il nome del paese ospitante di semifinali e finale: le quattro nazionali ancora in corsa, in pratica, si daranno battaglia o in casa nostra o in casa tedesca.