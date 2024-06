Qualcosa in più di un goal: senza la rete di Zaccagni l'Italia sarebbe stata eliminata

La gioia incontenibile contro la Croazia alla fine vale non solo la qualificazione, ma evita anche l'eliminazione.

C'è un confine sottile, anzi sottilissimo, pure nella sfumature di una lacrima: di gioia, di dolore. Mattia Zaccagni ha le mani al volto, al triplice fischio di Croazia-Italia.

Le dita gli coprono totalmente il viso: impossibile da scrutarne l'espressione. Forse di gioia. Forse di dolore. Forse fantastichiamo troppo: perché alla fine la rete dell'attaccante della Lazio vale molto più di una qualificazione.

Ha il peso del sollievo per un'eliminazione che, al termine della fase a gironi di Euro 2024, sarebbe stata concreta. E che è sfumata, come le lacrime. Per fortuna.