Dove rivedere Guardiola a Che Tempo che Fa: l'intervista con Baggio e la puntata in tv e streaming gratis

Pep Guardiola ospite a Che Tempo che fa nella serata di domenica 13 ottobre: dove riguardare la puntata in tv e streaming.

I nostalgici, ma non solo, hanno seguito con interesse massimo l'intervista a Che tempo Che fa. Guardiola e Baggio di nuovo insieme, anche se solo in collegamento video per il Divin Codino, dopo i tempi da calciatori a Brescia.

Occhi lucidi, complimenti e tanti aneddoti nell'intervista effettuata da Fabio Fazio a Roby Baggio e Pep Guardiola, allenatore e guida del Manchester City in Premier League e Champions League.

Inutile dire che i video dell'intervista sono già virali sul web, con migliaia di persone desiderose di rivedere quanto detto dai due campioni.