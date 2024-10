Quando e dove si giocano gli Europei Under 21 2025: anche l'Italia vi parteciperà

Gli azzurrini di Nunziata si sono qualificati alla fase finale pareggiando contro l'Irlanda: dove e quando si disputerà il torneo.

L'Italia Under 21 ce l'ha fatta ancora una volta: pareggiando per 1-1 al Nereo Rocco di Trieste contro i pari età dell'Irlanda, la squadra di Carmine Nunziata ha strappato all'ultimo turno del girone di qualificazione il pass per gli Europei di categoria.

L'Italia proverà dunque a far meglio rispetto a quanto fatto nell'estate del 2023: allora la squadra allenata da Paolo Nicolato uscì direttamente alla fase a gironi. Torneo vinto in finale sulla Spagna dall'Inghilterra, che oggi è dunque la detentrice della manifestazione.

Ma quando si svolgerà Euro 2025 e dove andrà in scena? Quando sarà il sorteggio dei gironi?

Di seguito tutte le informazioni utili sulla competizione a cui participerà anche l'Italia.