Dove guardare Roma-Dinamo Kiev in tv giovedì: Europa League anche su TV8 gratis e in chiaro? Chi trasmette la partita

Deludente in campionato, la Roma ha ottenuto un solo punto anche in Europa League. Ora sfida la Dinamo Kiev: dove vedere la partita in tv.

Sconfitta in casa contro l'Inter, la Roma di Juric è ancora a caccia della svolta stagionale o comunque di un periodo di continuità. Non solo in campionato, ma bensì anche in una stagione di Europa League che ha visto i giallorossi ottenere un solo punto nelle prime due partite.

Per il terzo match di Europa League, la Roma di Juric ospita all'Olimpico la Dinamo Kiev, squadra già battuta in questo torneo dai cugini della Lazio, attuale capolista della classifica. Vista la deludente partenza, non ci sono possibilità diverse dalla vittoria per il team giallorosso.

L'obiettivo ottavi, per la Roma, può arrivare in due modi: o arrivando tra i primi otto posti della classifica o in alternativa superare i playoff post girone dopo aver concluso il torneo di Europa League dal nono al ventiquattresimo posto.