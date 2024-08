Dove giocherà Nico Williams: futuro ormai deciso, il post social lascia pochi dubbi

L'Athletic posta il video del rientro di Nico Williams dopo gli Europei e lui dice: "Non vedo l'ora di iniziare la stagione". Barcellona lontanissimo.

Nico Williams ce lo ricordiamo ancora bene, noi italiani. Un mese e mezzo fa è stato lui a far impazzire la difesa di Luciano Spalletti e in particolare Giovanni Di Lorenzo, protagonista suo malgrado di una notte da dimenticare in fretta.

Normale, dunque, che il nome del più giovane dei fratelli Williams abbia cominciato a circolare con ancor maggiore frequenza negli ambienti del mercato. Uno status di stella confermato dalla rete da lui stesso messa a segno nella finale vinta dalla Spagna contro l'Inghilterra e, in generale, da un ottimo Europeo.

Il Barcellona si è mosso concretamente sulle sue tracce, a lui è stato accostato anche il PSG. Ma il post pubblicato sui propri profili social dall'Athletic pare ormai non lasciare più dubbi.