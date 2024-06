Dove giocherà Chiesa, tra Euro 2024 e futuro: lontano dalla Juventus, lo vogliono Napoli e Roma

Spalletti punta forte su Chiesa per fare strada a Euro 2024, ma il suo futuro è un rebus: Juve più lontana, possibile duello di mercato.

Luciano Spalletti lo ha incoronato mesi fa come leader dell'Italia a Euro 2024 definendolo "il nostro Sinner".

Peccato che, da allora, Federico Chiesa non abbia particolarmente brillato. Anzi. La sua stagione con la Juventus non è stata di quelle da ricordare.

E adesso anche il futuro in bianconero è tornato improvvisamente in bilico, complice un contratto prossimo alla scadenza e un accordo per il rinnovo non ancora arrivato.

Chiesa, insomma, vola in Germania con tanti dubbi e poche certezze. Sperando che i pensieri non appesantiscano le gambe di quello che resta l'unico giocatore azzurro in grado di spaccare le partite.

Ma dove giocherà Chiesa nella prossima stagione?