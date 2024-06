La neopromossa in cadetteria alle prese con la grana dell'impianto di gioco: è corsa contro il tempo.

Dalla festa alla corsa contro il tempo: in casa Carrarese si lavora in maniera intensa per preparare la nuova stagione in Serie B.

Dopo la realizzazione del sogno promozione, culminato in finale Playoff di Serie Ci contro il Vicenza, la formazione giallazzurra deve risolvere la questione stadio.

Dove giocherà a Carrarese in Serie B? La proprietà è al lavoro per trovare una sistemazione in vista dell'inizio del campionato.