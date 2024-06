Dove giocherà Calafiori nel 2024/25? Le ultime sul mercato e il futuro del giocatore convocato agli Europei

Protagonista con la maglia del Bologna, l'ex Roma è stato scelto da Spalletti per Euro 2024: il suo è uno dei tormentoni di mercato.

Dopo i primi passi in Serie A con Roma e Genoa, Riccardo Calafiori - romano classe 1992 - ha continuato a crescere in Svizzera prima di trovare la propria svolta al Bologna sotto Thiago Motta.

Non c'è dubbio che Calafiori sia stato tra i migliori giocatori dell'intera Serie A 2023/2024, devastante e fondamentale per portare il Bologna in Champions League, tanto da finire nel mirino di grandi club per la prossima annata.

Calafiori ha convinto anche Spalletti, che ha deciso di chiamare il giocatore del Bologna per gli Europei 2024, tanto da affidargli una maglia da titolare per l'esordio contro l'Albania in seguito alle due amichevoli di giugno contro Bosnia e Turchia.