Il centrocampista, dopo la parentesi in bianconero, riparte dal Brasile ritrovando un ex compagno di squadra.

Tornando indietro, effettivamente, chi aveva dei dubbi sulla cifra che Juventus e Southampton hanno concordato per il suo riscatto alla fine della scorsa stagione aveva ragione.

Carlos Alcaraz, alla fine, è tornato in Inghilterra, ma per poco: sì, perché il centrocampista argentino ha fatto di nuovo la valigia per cambiare maglia, ma questa volta torna in Sudamerica.

In Argentina? No, l'ex Juventus giocherà in Brasile.