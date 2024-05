Dove gioca l'Atalanta U23, avversaria del Catania nei playoff di Serie C: città e stadio

L'Atalanta U23 sarà l'avversaria del Catania nel primo turno nazionale dei playoff di Serie C: dove gioca, l'allenatore, i giocatori.

Il primo turno nazionale dei playoff di Serie C è stato definito con i cinque accoppiamenti dopo il sorteggio andato in scena nella mattinata di domenica 12 maggio: una delle partite in questione sarà quella tra Atalanta U23 e Catania.

IL TABELLONE DEI PLAYOFF DI SERIE C E IL REGOLAMENTO TURNO PER TURNO

L'Atalanta U23 ha disputato il secondo turno nazionale dei playoff grazie al quinto posto ottenuto nel girone A della Serie C: la formazione nerazzurra ha eliminato il Legnago, potendosi permettere un pareggio (1-1) grazie al miglior piazzamento in classifica rispetto ai veneti.

Il Catania, invece, parte dal primo turno nazionale ed è testa di serie grazie alla conquista della Coppa Italia di Serie C nella doppia finale contro il Padova.

Ma dove gioca l'Atalanta U23? In quale città e in quale stadio? Chi è l'allenatore e chi sono i giocatori?