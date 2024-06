Dove alleneranno Pioli, Allegri e Sarri: opzioni ristrettissime, sono rimasti solo due scenari

I tre allenatori non hanno più panchine disponibili in Italia: o andranno all'estero o trascorreranno un anno sabbatico.

Tutti e tre hanno un curriculum da far invidia, sia a livello di panchine che di trofei. Tutti e tre hanno guidato la propria squadra in Champions League, nella scorsa stagione. E ora, tutti e tre sono a spasso. Perché è questo lo strano destino di Stefano Pioli, Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri.

Due divorzi erano annunciati e scritti da diverso tempo, uno si era già concretizzato a campionato in corso: quello di Sarri, che ha deciso di abbandonare la Lazio "perché facevo molta fatica a togliere i giocatori da uno stato di piattezza mentale", come da lui stesso confessato qualche tempo fa in un'intervista a Sportitalia.

Percorsi diversi, lo stesso epilogo: oggi, tre degli allenatori italiani più in voga e più sponsorizzati non hanno una panchina dove sedersi e una squadra da guidare nella prossima stagione.

Quel che è peggio, almeno dal loro punto di vista, è che le opzioni a disposizione si sono via via ridotte dopo l'arrivo di Thiago Motta alla Juventus, di Paulo Fonseca al Milan, di Antonio Conte al Napoli e di Marco Baroni alla Lazio. Fino a esaurirsi, in pratica. Tanto che in questo momento sono appena due gli scenari credibili per i tre disoccupati di lusso.