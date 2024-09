Le panchine di Douglas Luiz alla Juve si traducono nell'esclusione dai convocati della Seleçao, Thiago Motta: "Non possono giocare tutti".

Douglas Luiz non ingrana.

Avvio di stagione in salita per il nuovo centrocampista della Juventus, arrivato dall'Aston Villa in pompa magna ma fin qui ben al di sotto delle attese.

Lo dimostrano le tante panchine collezionate in bianconero, lo certifica la mancata convocazione in Nazionale per i prossimi impegni del Brasile. Insomma, per il verdeoro un 'bad moment' in piena regola.