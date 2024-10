Brutto episodio per il centrocampista della Juventus e Alisha Lehmann: svaligiata la casa, i due non erano presenti.

La vittoria contro la Lazio per Douglas Luiz è stata senza dubbio oscurata da quanto successo nel post partita, quando sono entrati dei ladri nell'abitazione del brasiliano.

Il furto si è consumato in tarda serata; l'allarme è infatti scattato intorno all'una e mezzo di notte, quando in casa non c'era né Douglas Luiz né Alisha Lehmann, giocatrice della Juventus Women e compagna dell'ex Aston Villa.

Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia e anche la Scientifica per fare i rilevamenti su alcune tracce. Furto da un valore complessivo di oltre 500mila euro.