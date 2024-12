Douglas Luiz torna disponibile dopo quasi due mesi: il centrocampista della Juventus si è allenato in gruppo

Thiago Motta ritrova finalmente Douglas Luiz dopo l'infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori più a lungo del previsto.

La Juventus rischia di perdere per almeno una partita Andrea Cambiaso ma recupera Douglas Luiz, queste le ultime novità dalla Continassa.

Il centrocampista brasiliano è tornato ad allenarsi con il gruppo, segno che sta bene e ha superato i problemi fisici che hanno condizionato la prima parte di avventura a Torino.

Un recupero importante per Thiago Motta, anche solo per una questione numerica visto che nelle ultime gare il tecnico aveva gli uomini contati in più reparti.

Ci sarà già contro il Manchester City? Le ultime sulle condizioni dell'ex Aston Villa.