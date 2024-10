Douglas Luiz cambia ruolo e cerca il riscatto contro la Lazio: Thiago Motta può lanciarlo da titolare

Juventus vs Lazio

Uomini contati in attacco per Thiago Motta che contro la Lazio potrebbe concedere un'occasione da titolare a Douglas Luiz.

Fuori un altro. La lista degli indisponibili della Juventus in vista dell'anticipo di sabato contro la Lazio continua ad allungarsi.

All'elenco si è infatti aggiunto anche Weston McKennie, che non prenderà parte alla gara dopo il problema fisico accusato in nazionale.

Nulla di particolarmente grave per l'americano, ma abbastanza per alzare bandiera bianca e togliere un'altra alternativa a Thiago Motta dal centrocampo in su.

Ecco perché, sabato sera, potrebbe finalmente scoccare l'ora di Douglas Luiz da titolare.