Douglas Luiz ad un bivio: tra la possibile chance nel Derby e le voci di addio

Il centrocampista brasiliano sin qui è stato un oggetto misterioso: c’è chi parla già di addio, ma nel Derby potrebbe avere una chance importante.

La strada che porta dall’essere uno dei colpi più celebrati di un’intera sessione di calciomercato ad oggetto misterioso non è esattamente la più breve in assoluto, tuttavia nel corso degli anni sono stati diversi i calciatori, a volte accompagnati anche dall’etichetta di campione, che per vari motivi non sono riusciti a rendere secondo le aspettative.

Sarà il tempo a dire se anche Douglas Luiz verrà un giorno ricordato come una potenziale stella che in Serie A non è riuscita a brillare.

Quello che al momento è certo è che quando la Juventus la scorsa estate lo ha prelevato dall’Aston Villa a fronte di un esborso da circa 51 milioni di euro, sono stati in molti a parlare di una grandissima intuizione. Un colpo al momento solo sulla carta, visto che il brasiliano, dopo essersi imposto nelle annate precedenti come uno dei centrocampisti più forti e completi della Premier League, non solo nella prima metà di stagione ha perso rapidamente posizioni nelle gerarchie del suo allenatore Thiago Motta, ma quando è stato chiamato in causa non ha fatto intravedere nemmeno una piccola parte delle qualità che tutti gli riconoscono.

Negli ultimi giorni si sono intensificate le voci che lo vorrebbero come uno dei possibili protagonisti del mercato invernale, tuttavia ad attenderlo potrebbe esserci quel bivio a lungo atteso: una chance da sfruttare nel Derby della Mole.