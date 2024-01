Douglas Costa ha trovato una nuova squadra: firma imminente per l'ex Juventus

Terminata l'esperienza in MLS, l'ex giocatore della Juventus non tornerà in Europa: l'accordo è ormai imminente.

Douglas Costa riparte dal Brasile. Dopo la trattativa saltata con il Samsunspor, club di massima divisione turca, l’ex Juventus è in procinto di tornare in patria. Come riferisce Fabrizio Romano, l’ala brasiliana ha raggiunto l’accordo con il Fluminense, campione in carica della Copa Libertadores. Reduce dall'esperienza in MLS con i Los Angeles Galaxy, il 33enne è pronto a trasferirsi nuovamente in Brasile dopo l’ultima esperienza al Gremio, terminata a dicembre 2021. L'articolo prosegue qui sotto