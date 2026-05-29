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Douglas Luiz JuventusGetty Images
Francesco Schirru

Douglas Luiz torna alla Juventus, bianconeri divisi sul futuro: rilancio o vendita immediata per fare cassa

Calciomercato
D. Luiz
Juventus

L'Aston Villa ha deciso di non riscattare il centrocampista brasiliano, che dunque tornerà alla Juventus. Spalletti e Comolli, però, hanno due idee opposte a riguardo.

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Dopo aver vinto l'Europa League con l'Aston Villa, Douglas Luiz farà ritorno alla Juventus nelle prossime settimane. Il team di Emery, infatti, ha deciso di non riscattare il centrocampista brasiliano, che nel corso del 2025/2026 ha fatto parte del Nottingham Forest prima e dunque dei suoi vecchi Villans, che hanno deciso di riportarlo a Birmingham lo scorso gennaio. Ora, però, come riportato da The Athletic le strade si separano nuovamente.

Douglas Luiz ha trovato spazio con Emery nei primi mesi del 2026, per poi perdere man mano il posto a favore di altri centrocampisti. Una base verso il nuovo saluto al club con cui si era messo in mostra, convincendo la Juventus a spendere 50 milioni di euro per il suo cartellino.

Nuovamente bianconero, con un contratto in scadenza nel 2029, Douglas si interroga sul suo futuro al pari dei piani alti della società, considerando come le idee siano completamente opposte: Comolli spinge in una direzione, Spalletti in un'altra.

  • L'IDEA DI SPALLETTI

    Spalletti vorrebbe testare Douglas Luiz, convinto di poterlo rendere un altro Lobotka o un altro Pizarro, i centrocampisti fondamentali ai tempi di Napoli e Roma.

    L'idea di Spalletti è che possa essere un ottimo acquisto per la Juventus che prenderà parte alla Serie A e all'Europa League. Del resto senza una sua conferma la società bianconera dovrebbe trovare un giocatore simile sul mercato, qualcosa di per nulla semplice considerando le risorse economiche limitate dopo la mancata qualificazione alla Champions.

    Ed è proprio sui limitati fondi che Comolli intende intervenire su Douglas Luiz.

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  • IL PENSIERO DI COMOLLI

    L'amministratore delegato della Juventus è consapevole di quanto Madama ha investito per Douglas ed è convinto di poter far cassa con il giocatore, cercando di evitare una minusvalenza importante.

    Il pensiero di Comolli gira attorno al fatto di cedere il giocatore per circa 25 milioni di euro, la metà rispetto a quanto investito due anni fa, così da incassare un buon gruzzolo fondamentale dopo il mancato accesso alla Champions.

    Il problema, come già accennato, è che se Douglas dovesse partire, la Juventus dovrebbe trovare un sostituto che piacca a Spalletti in egual misura, spendendo non poco. Attualmente, invece, il giocatore sarebbe già in squadra, deciso a riscattare l'unica deludente annata bianconera.

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  • CHIELLINI A MEDIARE

    Sia Spalletti che Comolli hanno le proprie ragioni e per questo ci penserà Chiellini a mediare tra le due, così da fare il bene della Juventus.

    La possibile via di uscita? Un Douglas Luiz testato in ritiro e nei match precedenti alla chiusura del mercato estivo.

    Se non dovesse convincere rapidamente Spalletti e lo stesso Comolli, allora quest'ultimo cercherà di piazzarlo in Italia o all'estero, tenendo comunque aperte le porte della cessione sin da giugno.

    Per Spalletti il giocatore può essere il perno del centrocampo, ma anche l'uomo in grado di inserirsi per trovare la via del goal come ha dimostrato di saper ampiamente fare durante la prima avventura all'Aston Villa (17 goal nelle due annate precedenti al passaggio bianconero).