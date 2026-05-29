Douglas Luiz torna alla Juventus, bianconeri divisi sul futuro: rilancio o vendita immediata per fare cassa

Dopo aver vinto l'Europa League con l'Aston Villa, Douglas Luiz farà ritorno alla Juventus nelle prossime settimane. Il team di Emery, infatti, ha deciso di non riscattare il centrocampista brasiliano, che nel corso del 2025/2026 ha fatto parte del Nottingham Forest prima e dunque dei suoi vecchi Villans, che hanno deciso di riportarlo a Birmingham lo scorso gennaio. Ora, però, come riportato da The Athletic le strade si separano nuovamente.

Douglas Luiz ha trovato spazio con Emery nei primi mesi del 2026, per poi perdere man mano il posto a favore di altri centrocampisti. Una base verso il nuovo saluto al club con cui si era messo in mostra, convincendo la Juventus a spendere 50 milioni di euro per il suo cartellino.

Nuovamente bianconero, con un contratto in scadenza nel 2029, Douglas si interroga sul suo futuro al pari dei piani alti della società, considerando come le idee siano completamente opposte: Comolli spinge in una direzione, Spalletti in un'altra.