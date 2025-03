Doppio bivio Napoli-Milan, tra Scudetto e rimonta Champions: vietato fallire al Maradona

Il Napoli per provare a recuperare terreno all’Inter, il Milan per non dire definitivamente addio alle speranze di rimonta Champions.

La sfida del Maradona in programma questa sera – fischio d’inizio ore 20.45 – avrà un doppio significato speciale e un peso specifico dall’importanza assoluta per entrambe le squadre.

Napoli-Milan non è solo una delle grandi classiche storiche del nostro campionato, ma quella valida per la trentesima giornata di campionato è un match di importanza vitale per la formazioni di Conte e Sérgio Conceição.

Gli azzurri sono chiamati a vincere per rimanere quantomeno in scia all’Inter nella corsa Scudetto, i rossoneri invece hanno bisogno dei tre punti per non essere costretti ad accantonare quasi definitivamente le ambizioni di rimonta verso il quarto posto.