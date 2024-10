Infortunio al ginocchio per Bremer, problema muscolare per Nico Gonzalez: doppia tegola per Thiago Motta in Lipsia-Juventus

RB Lipsia vs Juventus

Due infortuni nei primi dieci minuti di Lipsia-Juventus di Champions League: per il brasiliano problema al ginocchio, stop muscolare per l'argentino.

Doppio infortunio per la Juventus a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida della Red Bull Arena contro il Lipsia, nella seconda gara della fase campionato di Champions League.

Thiago Motta, allenatore bianconero, ha dovuto optare per un doppio cambio, utilizzando subito due slot, per far fronte agli infortuni di Gleison Bremer al 4° minuto e di Nico Gonzalez al 9° minuto.

Doppia tegola nei primi dieci minuti della sfida contro la formazione tedesca per Madama, che deve rinunciare subito a due pilastri e utilizzare due slot e due cambi.