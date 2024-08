Dopo Calafiori salta anche Todibo, per la Juventus scatta il Piano C: le possibili opzioni per la difesa

Dopo aver visto sfumare prima Calafiori e poi Todibo, la Juve resta alla ricerca di un difensore centrale da regalare a Thiago Motta.

Dal Piano A, al Piano B, fino a quello C con la speranza che sia quello giusto. Tra gli obiettivi principali della Juventus in questa sessione di calciomercato, c’è quello di prendere un forte difensore centrale da mettere a disposizione di Thiago Motta e da collocare al fianco dell’intoccabile Bremer.

Il profilo giusto era stato individuato già mesi fa in Riccardo Calafiori, ma come è noto il club bianconero si è dovuto arrendere prima di fronte al muro eretto dal Bologna, poi all’offerta ‘monstre’ dell’Arsenal che ha sbaragliato la concorrenza e portato il centrale Azzurro a Londra.

Giuntoli e gli uomini mercato della Vecchia Signora hanno dunque virato su Todibo, ma la storia si è ripetuta. E’ accaduto ciò che poche settimane prima si era registrato sul fronte Calafiori e la cosa si è tradotta in prima in un brusco stop, poi in un ‘ritorno alla partenza’ con un nuovo giro da iniziare.

La Juve deve ora individuare un nuovo obiettivo per completare il pacchetto difensivo.